Мой рецепт приготовления кролика

Лайфхак

Здравствуйте, мои дорогие подписчики и читатели сайта. Сегодня поговорим о приготовлении кролика в моём авторском исполнении. Крольчатина - один из самых любимых сортов мяса в нашей семье, несмотря на это кроликов мы не держим - причину я расскажу отдельным материалом. Поэтому сегодня рецепт приготовления покупного кролика))).

Автор и правообладатель данного изображения: https://mir-sousov.ru/kak-marinovat-krolika-dlya-zapekaniya/

Что касается обязательного под крольчатину соуса, то я признаю классический - сметанный и описывать его приготовление не буду. А кролика готовлю по принципу " всё включено" - максимум ингредиентов.

Итак, что нужно для моего рецепта?:

1. Кролик цельный - 1 шт.

2. Грибы белые сушёные ( лучше, конечно, свежие) - 300 г или упаковка из маркета.

3. Крупа гречневая - 0, 5 стакана.

4. Соль, паприка, перец и любые приправы по вкусу.

5. Сливочное масло - кусочек на глаз ( натереть кролика).

6. Растительное масло.

7. 1 луковица.

Приготовление.

Кролика тщательно моем, вытираем, натираем сливочным маслом, присаливаем и посыпаем специями и приправами. Оставляем в холодильнике на 30-40 минут.

В это время варим гречневую кашу ( покруче, немного недоваривая крупу) и обжариваем свежие белые грибы ( сушёные, естественно, размачиваем и моем).

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Обжариваем луковицу и смешиваем с кашей и грибами. Полученной смесью фаршируем кролика и жарим в духовке до готовности ( время зависит от качества духовки) при температуре 200-235 градусов. Критерием готовности является протыкание зубочисткой ( сока не должно быть вовсе или совсем чуть-чуть) и визуальная румяная корочка ( как на фото).

Соус готовим на свой вкус. Я обычно подогреваю сметану, добавляю рубленую зелень и соль. Можно добавить оливкового масла.

При желании перед подачей на стол украсить овощами и листовым салатом. Приятного всем аппетита!

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Источник статьи: Мой рецепт приготовления кролика.

"Здоровая Кока-Кола" - избегай этого рецепта из ТикТока

Это вирусный тренд под названием "Здоровая Кола". В Тик-Токе полно людей, пьющих газированную воду с добавлением бальзамического уксуса со льдом. Но теперь пришло серьезное предупреждение от ADA (Американской стоматологической ассоциации), что это следует называть "нездоровой кока-колой".

Повальное увлечение было начато тиктокером Амандой Джонс, которая сказала, что ее инструктор по пилатесу рекомендовал эту смесь как более здоровый вариант настоящей кока-колы. Вскоре все уже пробовали это.

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Вкусовые пробы были неоднозначными. Кому-то зашло, другим - неособо. Но Американская стоматологическая ассоциация теперь предупреждает, что "частое употребление" смеси может вызвать эрозию зубов. Стоматолог из Нью-Йорка, доктор Брайан Кантор, говорит, что так называемая "Здоровая кока-кола" может нанести больше вреда вашим зубам, чем обычная сладкая газировка:

-"Я бы не рекомендовал делать это на регулярной основе. Наличие как бальзамического уксуса, так и газированной воды, которая тоже кислая, наличие этих двух очень кислых ингредиентов вредно для ваших зубов".

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Источник статьи: "Здоровая Кока-Кола" - избегай этого рецепта из ТикТока.

Чем заменить дижонскую горчицу в рецептах: 6 вариантов

Приветствую всех читателей Блога многодетной мамы!

Очень многим хозяйкам нравится пробовать готовить блюда из различных стран мира. Но часто бывает так, не все ингредиенты, которые указаны в рецепте есть в наличии. А некоторые из таких ингредиентов просто невозможно найти в продаже.

В таких случаях проще заменить такой ингредиент.

В этой статье пойдет речь о вариантах замены дижонской горчицы. Конечно, купить ее в магазине не проблема, но иногда не хочется "выкидывать" деньги, зная, что тот или иной продукт будет пылиться на полке холодильника.

Взято из яндекс.картинок

Итак, чем же можно заменить дижонскую горчицу:

1. Наиболее подходящая замена - это цельнозерновая горчица. Эти две горчицы похожи по вкусовым свойствам, но отличаются по текстуре. Для приготовления дижонской горчицы используют измельченные семена горчицы, поэтому ее текстура более однородная.

2. Если у вас в холодильнике есть столовая горчица, то ее тоже можно использовать вместо дижонской. Но столовая горчица острее, поэтому для салатов она точно не подойдет.

Обратите внимание: Три идеи, чем заменить подсвечник.

А вот для приготовления всего мясного будет хорошим вариантом замены.

3. Если вы прочитали рецепт и поняли, что дижонская горчица в нем только связывает различные элементы, то вместо нее вы всегда можете добавить майонез. Например, ее можно заменить майонезом в салатах, бутербродах или хот-догах.

4. Для связывания различных элементов в рецептах можно вместо дижонской горчицы использовать яичные желтки. В этом случае точно надо будет добавлять еще какие-то приправы.

5. Еще один интересный вариант замены - это соус из хрена. Конечно же, и по текстуре, и по цвету эти два продукта отличаются, но соус из хрена придаст вашему блюду остроту и аромат.

6. Также, вместо дижонской горчицы, в ваше блюда может привнести остроту - васаби. Но его не следует брать очень много, иначе блюдо будет испорчено.

Как видите, даже дижонскую горчицу можно заменить.

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Источник статьи: Чем заменить дижонскую горчицу в рецептах: 6 вариантов.

1 масло - 3 рецепта красоты

Уход за кожей лица

Уход за кожей и волосами с помощью натуральных масел в некоторых культурах является не только важной частью поддержания красоты и здоровья, но и важными знаниями, которые передают девушкам из поколения в поколение.

Масло авокадо для ухода за кожей

Натуральные масла содержат в большом количестве ненасыщенные жирные кислоты, которые обладают хорошей проникающей способностью и способны глубоко питать кожу. В частности, масло плодов авокадо оказывает интенсивное регенерирующее, омолаживающее и противовоспалительное действие. Масло отлично питает сухую и увядающую кожу, способно разглаживать морщины, препятствует их появлению, устраняет шелушения и раздражения на коже. Несмотря на свою достаточно плотную консистенцию, масло прекрасно восстанавливает структуру поврежденных, сухих и окрашенных волос. Применяется как в чистом виде, так и в сочетании с другими базовыми и эфирными маслами.

Укрепление ногтей

Массаж для укрепления ногтей.

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При ломкости и расслоении ногтей необходимо каждый день в течение 15–20 минут делать массаж ногтевой пластинки и ногтевого валика смесью, состоящей из 1 чайной ложки масла авокадо и 1 чайной ложки масла миндаля. Для получения более стойкого эффекта восстановления ногтевой пластины, рекомендуется пройти курс, который составляет 12–14 дней.

Восстановление волос с помощью масла авокадо

С помощью натуральных масел возможно обогащение шампуня для придания волосам блеска и устранения их ломкости, сухости и сечености. К 100 мл шампуня, предназначенного для сухих и нормальных волос, добавить 10 капель масла авокадо. Данный шампунь можно регулярно использовать для мытья волос.

Восстановление поврежденных волос

Жирные кислоты и триглицериды в составе масла авокадо не только ухаживают за кожей головы, но и способны восстановить структуру волос, сделать их более гладкими и эластичными.

Витамины для кожи и волос

За час до мытья волос также возможно нанесение данного масла как на длину, так и на кожу головы. Такая процедура уменьшит их сухость и предотвратит сечение. Смывать масло авокадо рекомендуется дважды с помощью мягкого шампуня.

Для ухода за кожей и волосами выбирайте органические масла без синтетических добавок.

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Источник статьи: 1 масло - 3 рецепта красоты.

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