Мой рецепт приготовления кролика

Здравствуйте, мои дорогие подписчики и читатели сайта. Сегодня поговорим о приготовлении кролика в моём авторском исполнении. Крольчатина - один из самых любимых сортов мяса в нашей семье, несмотря на это кроликов мы не держим - причину я расскажу отдельным материалом. Поэтому сегодня рецепт приготовления покупного кролика))).

Автор и правообладатель данного изображения: https://mir-sousov.ru/kak-marinovat-krolika-dlya-zapekaniya/

Что касается обязательного под крольчатину соуса, то я признаю классический - сметанный и описывать его приготовление не буду. А кролика готовлю по принципу " всё включено" - максимум ингредиентов.

Итак, что нужно для моего рецепта?:

1. Кролик цельный - 1 шт.

2. Грибы белые сушёные ( лучше, конечно, свежие) - 300 г или упаковка из маркета.

3. Крупа гречневая - 0, 5 стакана.

4. Соль, паприка, перец и любые приправы по вкусу.

5. Сливочное масло - кусочек на глаз ( натереть кролика).

6. Растительное масло.

7. 1 луковица.

Приготовление.

Кролика тщательно моем, вытираем, натираем сливочным маслом, присаливаем и посыпаем специями и приправами. Оставляем в холодильнике на 30-40 минут.

В это время варим гречневую кашу ( покруче, немного недоваривая крупу) и обжариваем свежие белые грибы ( сушёные, естественно, размачиваем и моем).

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Обжариваем луковицу и смешиваем с кашей и грибами. Полученной смесью фаршируем кролика и жарим в духовке до готовности ( время зависит от качества духовки) при температуре 200-235 градусов. Критерием готовности является протыкание зубочисткой ( сока не должно быть вовсе или совсем чуть-чуть) и визуальная румяная корочка ( как на фото).

Соус готовим на свой вкус. Я обычно подогреваю сметану, добавляю рубленую зелень и соль. Можно добавить оливкового масла.

При желании перед подачей на стол украсить овощами и листовым салатом. Приятного всем аппетита!

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Источник статьи: Мой рецепт приготовления кролика.

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