Бутерброды с сырыми кабачками: вкусная закуска для шашлыка

Привет, друзья! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале "Сладкий Персик". Очень рада всех видеть!

Весна – время вкусных молодых овощей, которые полны витаминами! Я считаю, что такие сокровища лучше всего не подвергать термической обработке, а есть просто так.

Поэтому сегодня покажу зеленые бутерброды, их часто готовит Женя:

Здесь используется всё самое свежее: молодые кабачки, хрустящие огурчики и ароматная зелень. Очень вкусно и полезно!

Такие бутерброды можно приготовить на даче или на пикнике в качестве закуски. Или даже подать утром на завтрак.

Как готовить

Берем самые мелкие молоденькие кабачки, вот такие:

И, не снимая кожуру, нарезаем их небольшими кубиками. У молодых кабачков кожура очень тонкая, только их нужно хорошенько помыть:

И так же кубиками режем огурцы:

Теперь берем небольшой пучок свежего укропа, моем и обсушиваем от лишней влаги.

Обратите внимание: Любимый рецепт из баклажанов! ? Итальянская Закуска в духовке.

Мелко рубим:

Соединяем все 3 ингредиента в миске:

И готовим заправку. Смешиваем оливковое масло + черный молотый перец + сухой чеснок + мед + сок лимона:

Поливаем заправкой наш салат и хорошенько перемешиваем.

На сухой сковороде или в тостере (или на решетке, если вы на природе) подсушиваем хлебушек с двух сторон:

Выкладываем на хлеб зеленый салат и подаем сразу же. Посмотрите, какие красивые бутерброды у нас получились! Самые весенние!

Обратите внимание, что выкладывать салат на тосты нужно перед подачей, чтобы хлебушек не размок от сока овощей и остался хрустящим.

Что нужно

белый свежий хлеб или багет – 1 шт

кабачок молодой – 1 шт

огурцы свежие – 3 шт

укроп – пучок

Для заправки:

лимон – 1/4 шт

сухой чеснок – 1/2 ч. л.

мед – 1 ч. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

черный молотый перец – 1/2 ч. л.

Можно добавить соль по вкусу, я не добавляла.

Как вам такой рецептик?

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Источник статьи: Бутерброды с сырыми кабачками: вкусная закуска для шашлыка.

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Подписывайтесь также в Viber , Telegram , YouTube , Вконтакте, Инстаграм, в TikTok и Одноклассниках Больше интересных статей здесь: Рецепт. Источник статьи: Бесподобная закуска из фарша. Выпечка даже на следующий день остается воздушная, нежная и очень вкусная Даже на следующий день торт остается воздушным, нежным и очень вкусным. Их можно делать с любой начинкой, но в моем случае это мясная начинка, или беляши. Тесто: Мука - 1 кг Кефир - 0,5 литра; Сметана - 150 грамм; Минеральная вода С ГАЗОМ - 100 мл; Растительное масло - 50 мл; Пищевая сода - 1 чайная ложка; Соль - 1 чайная ложка; Сахар - 1,5 - 2 чайные ложки. Как готовить Все ингредиенты, включая сметану, минеральную воду и кефир, должны быть комнатной температуры. Сметана - необязательный ингредиент, но с ней выпечка получается более нежной и вкусной. Сначала смешайте все жидкие ингредиенты для теста, затем добавьте соль и сахар. Раствориться. Обратите внимание: 3 очень вкусных блюд из кабачков.. Постепенно добавьте просеянную муку. Если у вас нет сита, предварительно перемешайте сухую муку венчиком. Это обеспечит насыщение кислородом. Постепенно добавьте просеянную муку. Если у вас нет сита, предварительно перемешайте сухую муку венчиком. Это обеспечит насыщение кислородом. Замесите тесто, слегка прилипающее к рукам, не нужно, чтобы оно было слишком жестким, в этом случае печенье будет более пушистым. Не забудьте дать тесту отдохнуть - примерно 20-30 минут будет достаточно. Осталось только сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле. Пирожки получаются мягкими, с аппетитной хрустящей корочкой. И даже на следующий день они остаются воздушными и вкусными. *** Приятного вам приготовления! Приятного аппетита! ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ *** Пальцы вверх за статью и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ, мы добавляем рецепты и полезные домашние советы каждый день.

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