Бутерброды с сырыми кабачками: вкусная закуска для шашлыка

Привет, друзья! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале "Сладкий Персик". Очень рада всех видеть!
Весна – время вкусных молодых овощей, которые полны витаминами! Я считаю, что такие сокровища лучше всего не подвергать термической обработке, а есть просто так.
Поэтому сегодня покажу зеленые бутерброды, их часто готовит Женя:
Здесь используется всё самое свежее: молодые кабачки, хрустящие огурчики и ароматная зелень. Очень вкусно и полезно!
Такие бутерброды можно приготовить на даче или на пикнике в качестве закуски. Или даже подать утром на завтрак.
Как готовить
Берем самые мелкие молоденькие кабачки, вот такие:
И, не снимая кожуру, нарезаем их небольшими кубиками. У молодых кабачков кожура очень тонкая, только их нужно хорошенько помыть:
И так же кубиками режем огурцы:
Теперь берем небольшой пучок свежего укропа, моем и обсушиваем от лишней влаги.
Обратите внимание: Любимый рецепт из баклажанов! ? Итальянская Закуска в духовке.Мелко рубим:
Соединяем все 3 ингредиента в миске:
И готовим заправку. Смешиваем оливковое масло + черный молотый перец + сухой чеснок + мед + сок лимона:
Поливаем заправкой наш салат и хорошенько перемешиваем.
На сухой сковороде или в тостере (или на решетке, если вы на природе) подсушиваем хлебушек с двух сторон:
Выкладываем на хлеб зеленый салат и подаем сразу же. Посмотрите, какие красивые бутерброды у нас получились! Самые весенние!
Обратите внимание, что выкладывать салат на тосты нужно перед подачей, чтобы хлебушек не размок от сока овощей и остался хрустящим.
Что нужно
- белый свежий хлеб или багет – 1 шт
- кабачок молодой – 1 шт
- огурцы свежие – 3 шт
- укроп – пучок
Для заправки:
- лимон – 1/4 шт
- сухой чеснок – 1/2 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- черный молотый перец – 1/2 ч. л.
Можно добавить соль по вкусу, я не добавляла.
Как вам такой рецептик?
И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего вкусненького!
Больше интересных статей здесь: Рецепт.
Источник статьи: Бутерброды с сырыми кабачками: вкусная закуска для шашлыка.