Быстрый тортик без выпечки. максимально простой рецепт!

Этот рецепт обязательно Вам понравится, так как он очень прост в приготовлении, а в результате выпечка получается просто классная.

Рецептов теста для выпечки - десятки, и каждый из них хорош по своему, но этот, намой взгляд, один из лучших.

Из него можно печь пироги, пирожки, и даже булочки.

Начинка тоже может быть самая разная - мясная, рыбная, овощная, сладкая и т.д.

Ингредиенты

Хитрость в том, что в основе этого теста - майонез. Тесто на майонезе получается воздушным, эластичным, однородным, гладким. Попробовав один раз, вы влюбитесь в этот рецепт.

Итак, ингредиенты для теста:

Мука - 500 - 600 грамм;

Майонез - 150 мл;

Теплая вода - 250 мл;

Сухие дрожжи - 1 пакетик (15 грамм);

Сахар - 1,5 ложек столов.;

Соль - 1/2 ложки чайн.

Пошаговое приготовление и нюансы выпечки

1. В тёплой (комнатной температуры) воде растворить дрожжи, сахар и соль.

2. Перелить смесь в глубокую посуду для замешивания теста.

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Добавить майонез и размешать.

3. Засыпать просеянную муку и вымесить до однородности.

Тесто должно получиться мягкое, эластичное, должно чуть липнуть к пальцам, но не налипать на руки.

4. Убрать тесто под пленку или полотенце и дать ему дойти - подняться.

На это потребуется не меньше часа. После этого тесто сделается воздушное и пористое.

Лучше, приспустить его 2 - 3 раза, чтобы оно осело и поднялось вновь, так выпечка получится еще воздушнее.

Из готового теста можно печь пирожки в духовке или на сковороде. В любом случае выпечка получится шикарная.

Температура выпечки - 210*С - 220*С, время выпечки - 15 минут.

Приятного аппетита!

Готовьте с удовольствием!

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Источник статьи: Шикарное тесто без кефира и без яиц для пышной выпечки с любой начинкой.