Так как мы сегодня готовим быстрой тортик, не смею тратить ваше время!
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Приступаем
Нам понадобится:
- Сахар - 1,5 стакана
- Пшеничная мука - 3,5 стакана
- Молоко - 750 мл
- Ванилин - 1 штука
- Сливочное масло - 200 г
- Сгущенное молоко - 1 банка
- Гашеная сода - 1 чайная ложка
Начинаем готовить
1. Делаем тесто для торта, смешивая все ингредиенты (мука — 3 стакана, сгущенное молоко, 1 яйцо, соду).
2. Тесто делим на 8 кусков. Раскатываем один кусочек диаметром больше сковороды и выкладываем на разогретую сковородку.
Обратите внимание: Йогуртовый низкокалорийный тортик с киви и бананом ???.Через минуту переворачиваем (коржи жарятся очень быстро). Снятый корж обрезаем (обрезки потом пойдут на посыпку торта).
3. Для крема смешиваем все компоненты, кроме масла, и ставим на огонь до загустения, при этом интенсивно помешивая.
4. В конце добавляем в горячий крем сливочное масло.
5. Коржи смазываем теплым кремом, верх и бока посыпаем измельченными крошками.
6. Оставляем торт на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
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Приятного аппетита!
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Источник статьи: Быстрый тортик без выпечки. максимально простой рецепт!.
Шикарное тесто без кефира и без яиц для пышной выпечки с любой начинкой
Этот рецепт обязательно Вам понравится, так как он очень прост в приготовлении, а в результате выпечка получается просто классная.
Рецептов теста для выпечки - десятки, и каждый из них хорош по своему, но этот, намой взгляд, один из лучших.
Из него можно печь пироги, пирожки, и даже булочки.
Начинка тоже может быть самая разная - мясная, рыбная, овощная, сладкая и т.д.
Ингредиенты
Хитрость в том, что в основе этого теста - майонез. Тесто на майонезе получается воздушным, эластичным, однородным, гладким. Попробовав один раз, вы влюбитесь в этот рецепт.
Итак, ингредиенты для теста:
- Мука - 500 - 600 грамм;
- Майонез - 150 мл;
- Теплая вода - 250 мл;
- Сухие дрожжи - 1 пакетик (15 грамм);
- Сахар - 1,5 ложек столов.;
- Соль - 1/2 ложки чайн.
Пошаговое приготовление и нюансы выпечки
1. В тёплой (комнатной температуры) воде растворить дрожжи, сахар и соль.
2. Перелить смесь в глубокую посуду для замешивания теста.
Обратите внимание: Тирамису дома без выпечки рецепт.Добавить майонез и размешать.
3. Засыпать просеянную муку и вымесить до однородности.
Тесто должно получиться мягкое, эластичное, должно чуть липнуть к пальцам, но не налипать на руки.
4. Убрать тесто под пленку или полотенце и дать ему дойти - подняться.
На это потребуется не меньше часа. После этого тесто сделается воздушное и пористое.
Лучше, приспустить его 2 - 3 раза, чтобы оно осело и поднялось вновь, так выпечка получится еще воздушнее.
Из готового теста можно печь пирожки в духовке или на сковороде. В любом случае выпечка получится шикарная.
Температура выпечки - 210*С - 220*С, время выпечки - 15 минут.
Приятного аппетита!
Готовьте с удовольствием!
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Источник статьи: Шикарное тесто без кефира и без яиц для пышной выпечки с любой начинкой.
Можно скушать! Лучшие рецепты из груши
Надоели яблоки? Их прекрасно заменит не менее вкусный и полезный фрукт — груша! Сейчас их продают практически везде. Можно есть в сыром виде в качестве перекуса или приготовить интересные блюда с этим плодом в главной роли. Собрали вкусные рецепты вместе с кулинарной онлайн-школой ЩиБорщи. А если хотите, чтобы на кухне все получалось, то обязательно пройдите их бесплатный курс: https://clck.ru/yLTda
Закуска с грушей и сыром дор-блю
Изысканная закуска, которая удивит ваших гостей! Готовится быстро, список продуктов минимальный.
Нам понадобятся:
- 1 лист покупного слоеного теста;
- 2 груши;
- 100 г сыра дор-блю;
- 20 г грецких орехов;
- мед по вкусу.
Приготовление
Шаг 1: Слоеное тесто предварительно размораживаем. Раскатываем в тонкий прямоугольник. Груши режем на дольки и выкладываем сверху теста, произвольно крошим сыр на фрукт. Противень немного смазываем растительным маслом и выкладываем на него наше блюдо. Ставим в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут.
Шаг 2: Пока пирог выпекается, на раскаленной сухой сковороде прокалим орехи. Так они больше раскроют свой вкус. Как только закуска будет готова, посыпаем ее орехами и немного поливаем медом. Приятного аппетита!
Грушевый клафути
Необычный десерт французского происхождения, который сложно определить в какую-либо кондитерскую категорию: и не пирог, и не торт, даже не запеканка.
Обратите внимание: "Копченые" кабачки на зиму. Для тех, кому надоели однообразные рецепты консервирования.Идеальный вариант для искушенных сладкоежек.
Нам понадобятся:
- 2 груши;
- 3 яйца;
- 90 г сахара;
- 100 г муки;
- 200 мл молока;
- 30 г сливочного масла;
- 1 щепотка соли;
- ванилин по вкусу.
Приготовление:
Шаг 1: Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому заранее их подготавливаем. В отдельной емкости разбиваем яйца, добавляем сахар, щепотку соли и ванилин по вкусу. Взбиваем миксером или венчиком полминуты до полного растворения сахара. Добавляем муку и снова перемешиваем до однородной консистенции.
Шаг 2: Добавляем к тесту молоко и растопленное сливочное масло. Перемешиваем до полного соединения ингредиентов. Тесто получится жидким, но переживать не стоит. Даем массе настояться 10 минут.
Шаг 3: Переходим к начинке. Разрезаем две груши пополам и удаляем семечки, и нарезаем на дольки.
Шаг 4: Смазываем форму небольшим количеством сливочного масла и присыпаем сахаром, чтобы получилась тонкая карамельная корочка. Выкладываем грушу. Медленно наливаем тесто в форму. Ставим в разогретую до 180°С духовку и выпекаем 35-40 минут. Приятного аппетита!
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Источник статьи: Можно скушать! Лучшие рецепты из груши.
Рецепт противовоспалительного сока
Вас интересует рецепт противовоспалительного сока при артрите? Этот восхитительный напиток, которым мы собираемся поделиться, Вас удовлетворит со всех сторон. Наш рецепт противовоспалительного сока является идеальным, чтобы помочь поддержать естественные защитные силы организма и уменьшит воспаление. Плюс, он невероятно вкусен!
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
5 минут
КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ
2
ТИП ЕДЫ
Напитки
ТИП ДИЕТЫ
Безглютеновая
Палео
Веганская
Вегетарианская
Теперь мы знаем, что большинство болезней сегодня связано с воспалениями. Воспаление повреждает клетки организма и стенки артерий и может вызвать всевозможные проблемы.
Обратите внимание: Виноградное вино, рецепт приготовления.Включая хронические воспалительные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и артрит.
Уменьшая воспаление, наш организм лучше излечивается от болезней. Один из главных способов уменьшить воспаление состоит в том, чтобы следовать за своим питанием и употреблять много противовоспалительных продуктов.
Противовоспалительная диета и продукты
Некоторые из лучших натуральных противовоспалительных напитков выпускаются в виде свежих соков. Соки от воспаления и для потери веса невероятно популярны в наши дни. Однако очень важно, чтобы была подобрана правильная комбинация продуктов. Противовоспалительный фруктовый сок может быть полезен для здоровья. Однако свежий сок, который включает овощи, такие как огурцы и сельдерей, намного лучше. Он содержит намного меньше сахара!
Ананас, безусловно, один из мощнейших противовоспалительных средств, поэтому мы включил его в этот рецепт. Вы, наверное, слышали о пользе ананасового сока от воспаления благодаря высокому содержанию бромелайна. Имбирь является еще одним ингредиентом, который, как показали научные исследования, обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он может даже помочь уменьшить мышечную боль после интенсивной тренировки.
Зачем включать зеленое яблоко в этот рецепт сока? Помимо своего восхитительного вкуса яблоки также являются богатым источником кверцетина, натурального антигистаминного и противовоспалительного средства. Также добавляется лимон с низким содержанием сахара. В исследованиях на животных моделях было показано, что экстракт кожуры лимона уменьшает воспаление, связанное с артритом. Поэтому, когда Вы будите готовить этот сок, мы настоятельно рекомендуем использовать лимон полностью!
Если захотите сделать смузи противовоспалительным, можно включить некоторые фрукты и овощи, которые мы здесь используем.
Рецепт противовоспалительного сока - факты питания
Если хотите приготовить сок для здоровья, не пропустите наш рецепт противовоспалительного сока! Одна порция этого вкусного сока включает в себя:
- 114 калорий
- 2 г белка
- 0 г жира
- 28 г углеводов
- 5,5 г клетчатки
- 16 г сахара
- 112 мг натрия
- 81 мкг витамин К – 68% от дневной нормы
- 1,512 МЕ витамина А – 30% от дневной нормы
- 27 мг витамин С – 30% от дневной нормы
- 532 мг калия – 11% от дневной нормы
- 32 мкг фолата – 8% от дневной нормы
- 1,3 мг железо - 7,2% от дневной нормы
- 66 мг кальция - 5,1% от дневной нормы
- 12,5 мг магния – 3% от дневной нормы
- 0,2 миллиграмма цинка - 1,8% от дневной нормы
Как сделать этот рецепт противовоспалительного сока
При наличии соковыжималки, этот рецепт, от начала до конца, займет всего несколько минут.
Когда все ингредиенты готовы, просто положите их в соковыжималку. Затем быстро перемешайте свой конечный продукт, и он готов к употреблению! Помните, что такие свежие противовоспалительные напитки лучше всего пить немедленно.
Этот напиток полон полезных питательных веществ и энзимов. Наслаждайтесь!
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 4 стебля сельдерея
- ½ огурца
- 1 чашка ананаса
- ½ зеленого яблока
- 1 чашка шпината
- 1 лимон
- 1 корешок имбиря
ИНСТРУКЦИЯ:
- Добавьте все ингредиенты в овощную соковыжималку.
- Осторожно размешайте сок и немедленно выпейте.
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Источник статьи: Рецепт противовоспалительного сока.